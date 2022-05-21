Названы книжные герои, которые больше всего раздражают россиян

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Антагонисты из книг о «Гарри Поттере» Долорес Амбридж и Питер Петтигрю, а также героиня одноименного романа Льва Толстого Анна Каренина оказались самыми неприятными литературными героями для россиян. Такие данные опроса привели в пресс-службе группы компаний «Литрес».

— Лидером рейтинга среди героев зарубежных произведений стала Долорес Амбридж — первый заместитель министра магии в культовой саге о Гарри Поттере (46,1 процента), — сказано в сообщении.

Потом идут Белла Свон (29,9 процента) из серии романов «Сумерки» Стефани Майер и еще один персонаж книг о мальчике-волшебнике — хитрый и злой Питер Петтигрю (21,8 процента). Далее в рейтинге расположились персонаж серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина король Джоффри Баратеон (19,8 процента) и Лидия Беннет, известная по произведению Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (19 процентов).

В рейтинге самых раздражающих героев русской литературы первое место досталось суровой помещице из повести Ивана Тургенева «Муму», которая приказывает Герасиму избавиться от его любимой собаки (25,3 процента). Второй в списке оказалась главная героиня романа Льва Толстого «Анна Каренина» (22,4 процента), на третьем месте находится Гумберт Гумберт — ключевая фигура романа «Лолита» Владимира Набокова (19 процентов). Около половины опрошенных (48,1 процента) указали, что из-за неприязни к персонажу книги не могли дочитать произведение.

Замыкают пятерку неприятных персонажей герой одноименного романа в стихах Александра Пушкина Евгений Онегин (17,2 процента) и главная героиня романа-эпопеи «Война и мир» Наташа Ростова (16,4 процента).

Говоря о причинах возникновения отвращения к персонажам книг, опрощенные указали на непонимание логики действий персонажей (58,2 процента), аморальное и безнравственное поведение героев (36,2 процента), а также неприятный осадок после прочтения, который был вызван их словами и поступками (28,1 процента).

В опросе приняли участие 600 человек, передает ТАСС.

Столичный библиотекарь Кристина Коледина посоветовала пять книг юным жителям Москвы. Самым юным любителям литературы она порекомендовала произведение «Хочу быть храбрым!» писательницы Хазель Нут. Книга повествует о маленьком бельчонке, который боится прыгать по деревьям, поэтому сидит в дупле.