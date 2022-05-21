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Володин обозначил десять законопроектов, находящихся в приоритетной повестке Госдумы

Араз Салехов
Политика
Володин обозначил десять законопроектов, находящихся в приоритетной повестке Госдумы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в субботу, 21 мая, опубликовал в своем Telegram-канале список законопроектов, которые находятся в приоритетной повестке Госдумы.

— 23 мая, в понедельник, эти инициативы будут рассмотрены Советом Думы и вынесены для обсуждения в рамках пленарных заседаний, — отметил он.

Так, в Госдуме собираются рассмотреть следующие законопроекты — бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов в школах; объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС); стабилизация цен на импортируемые товары; прозрачный целевой набор в вузы.

Помимо этого, там изучат такие законопроекты, как запрет работы таксистами для судимых; либерализация административной ответственности для бизнеса; поправка о госзакупках у единственного поставщика; медицинская страховка для иностранных специалистов; льготы по капремонту без лишних бумаг и сохранение этнокультурного наследия России.

Более подробную информацию о каждом из законов можно узнать в Telegram-канале «Вячеслав Володин».

Помимо этого, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что объединение ФСС и ПФР позволит упростить процедуры двух Фондов. По его словам, для человека, получающего средства из Пенсионного фонда или из Фонда социального страхования, объединение ведомств означает уменьшение процедур и количества предоставляемых документов.

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