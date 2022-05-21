Московские врачи вылечили 353 человека от коронавируса за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 353 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 337 новых случаев заражения ковидом.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 125 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 74 пациента, а 15 москвичей скончались в результате осложнений заболевания, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Иммунолог Николай Крючков заявил, что жители страны в начале мая пережили «скрытую» вспышку коронавирусной инфекции, однако теперь ее не стоит больше ожидать до конца лета. По его словам, ближайший наиболее опасный период — это середина сентября.

При этом в России уровень коллективного иммунитета к ковиду составил 36,8 процента. Напомним, что неделю назад показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составлял 39,2 процента.