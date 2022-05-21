Жителям Москвы рассказали об открытии фотовыставки о промышленности столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Воронцовский парк Карта всех событий

В четырех столичных парках объявили об открытии фотовыставки #Всесвое, посвященной городским промышленным производствам. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Три тысячи предприятий выпускают продукты питания, стройматериалы, косметику, лекарства, одежду, обувь, лифты и многое другое. Выставка познакомит москвичей с работой 19 из них, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выставка будет открыта вплоть до 15 июня. Москвичи в ходе нее познакомятся с работой 19 заводов и фабрик. Фотографии, как уточняется, можно увидеть в Воронцовском, Таганском и Измайловском парках, а также в парке 50-летия Октября, сообщает официальный сайт Москвы.

Помимо этого, стало известно об открытии фотовыставки, приуроченной к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Владимира Этуша. В рамках экспозиции представлены уникальные материалы из архивов вдовы актера Елены Этуш и Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Работа выставки продлится вплоть до 31 мая.