Движение в Москве начали восстанавливать после велофестиваля и полумарафона

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Движение транспорта на участках Комсомольской площади и Садового кольца восстановили после проведения Московского велофестиваля и полумарафона «Забег.РФ». Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 21 мая.

— Открыто движение с Комсомольской площади в сторону улицы Академика Сахарова и на Каланчевскую улицу, — говорится в сообщении.

Кроме того, водители снова могут проехать по Садовому кольцу от проспекта Мира до Новоарбатского тоннеля и до съезда на Ленинский проспект в сторону области.

В Telegram-канале Дептранса добавили, что движение трамваев № А, 3, 39 между Павелецким вокзалом и метро «Чистые пруды» также было восстановлено после велофестиваля.

До этого сообщалось, что в велогонке «Садовое кольцо» приняли участие около 1,3 тысячи велосипедистов.

Дистанции велогонки разнились от 16 до 109 километров. Участниками состязания стали жители разных городов России в восьми возрастных категориях — от 19 до 65 лет.