Движение в Москве начали восстанавливать после велофестиваля и полумарафона
Движение транспорта на участках Комсомольской площади и Садового кольца восстановили после проведения Московского велофестиваля и полумарафона «Забег.РФ». Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 21 мая.
— Открыто движение с Комсомольской площади в сторону улицы Академика Сахарова и на Каланчевскую улицу, — говорится в сообщении.
Кроме того, водители снова могут проехать по Садовому кольцу от проспекта Мира до Новоарбатского тоннеля и до съезда на Ленинский проспект в сторону области.
В Telegram-канале Дептранса добавили, что движение трамваев № А, 3, 39 между Павелецким вокзалом и метро «Чистые пруды» также было восстановлено после велофестиваля.
До этого сообщалось, что в велогонке «Садовое кольцо» приняли участие около 1,3 тысячи велосипедистов.
Дистанции велогонки разнились от 16 до 109 километров. Участниками состязания стали жители разных городов России в восьми возрастных категориях — от 19 до 65 лет.