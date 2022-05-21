Глава ЛДПР Слуцкий: Москва изучит возможность обмена «азовцев» на Медведчука

Фото: Пресс-служба Госдумы

Уполномоченные лица в Москве изучат возможность обмена боевиков националистического формирования «Азов» на украинского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщил член российской делегации на переговорах с Украиной, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

— Мы изучим вопрос. Не именно мы, а те, кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев, — пояснил Слуцкий.

Он также напомнил, что главным комментатором от Москвы на переговорах с Киевом является глава российской команды Владимир Мединский, и всем участникам процесса стоит быть очень осторожными с «весьма тонкой и деликатной тканью дипломатии», передает РИА Новости.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Он заявил, что политик был арестован СБУ, украинский лидер также опубликовал соответствующую фотографию и предложил обменять Медведчука на украинских пленных.

16 апреля Оксана Марченко, жена Медведчука, также обратилась к президенту России с просьбой об организации обмена ее супруга. Марченко добавила, что не верит в справедливое разбирательство в деле мужа. По ее словам, украинский политик дал согласие на обмен, если власти Украины и России смогут договориться.

О том, кто такой Виктор Медведчук, — в материале «Вечерней Москвы».