Глава ЛДПР Слуцкий: Судьбу «азовцев» решит трибунал, обмена не будет

Фото: Пресс-служба Госдумы

Судьбу боевиков националистического формирования «Азов», против которых возбуждены уголовные дела, будет решать трибунал. Обменивать их никто не собирается, заявил член российской делегации на переговорах с Украиной, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий в субботу, 21 мая.

— Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ «Азова» быть не должно, их судьбу должен решать трибунал. И здесь я абсолютно солидарен с Денисом Владимировичем Пушилиным, — уточнил Слуцкий в своем Telegram-канале.

До этого член российской делегации заявил, что возможность обмена украинского политика Виктора Медведчука должны обсуждать уполномоченные лица в Москве. При этом всем участникам процесса стоит быть очень осторожными с «весьма тонкой и деликатной тканью дипломатии».

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Он заявил, что политик был арестован СБУ, украинский лидер также опубликовал соответствующую фотографию и предложил обменять Медведчука на украинских пленных.

О том, кто такой Виктор Медведчук, — в материале «Вечерней Москвы».