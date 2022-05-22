Диетолог назвала каши, которые опасно есть на завтрак

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Каши, сваренные из рисовой и манной крупы, повышают уровень глюкозы в крови. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Медик подчеркнула, что каши являются действительно полезным блюдом, но при этом важно обращать внимание на то, какие крупы употребляет человек.

— Далеко не все каши полезны, с утра особенно. Многим людям их вообще есть не надо, или есть исключительно редко. К таким относятся манная каша, всеми любимая с детства, рисовая каша. Рисовую кашу мы обычно едим из белого риса, — сообщила врач.

Она отметила, что в названных крупах содержится много крахмала, поэтому такие каши имеют высокий гликемический индекс, то есть после их употребления у человека поднимается уровень сахара в крови.

— Повышение глюкозы в крови с утра может повредить не только человеку с сахарным диабетом либо с инсулинорезистентностью, человеку с лишним весом, но и вполне здоровому, если он будет злоупотреблять вот такими продуктами, — предупредила Соломатина в беседе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также манная и рисовая каши дают человеку хороший заряд энергии с утра, который очень быстро исчезает. На его место приходят сонливость и голод, добавила диетолог.

Кроме того, по словам врача, у тех, у кого есть какие-то уже заболевания, связанные с плохой утилизацией сахара, у них может развиться тревожность, раздражительность, головная боль.

Соломатина порекомендовала есть с утра овсяную или кукурузную каши. Они обладают большим количеством полезных свойств, но есть нужно не быстрорастворимые продукты.

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