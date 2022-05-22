Бузовой сделали предложение руки и сердца на публике в Сочи

Фото: Telegram / Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова на днях приехала в Сочи. Она совместила отдых и работу. 21 мая артистка приняла участие в спектакле «Мужчина нарасхват» в концептуальном театре «В игре», который находится в Игорной зоне «Красная Поляна». После постановки ее ждал сюрприз.

— Мне сделали предложение руки и сердца сегодня, — написала в своем Telegram-канале Бузова, выложив видео.

На кадрах видно, как певица в костюме желтого цвета стоит на сцене с букетом алых роз. К ней вышел высокий молодой человек в смокинге. Он признался ей в любви и встал на одно колено. Звезда была смущена. А публика стала одобрительно кричать: «Горько!». Какой ответ дала Бузова пока остается тайной.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал Ольги Бузовой

Фанатам стало интересно, кто этот влюбленный парень. Многие отметили, что вместе они смотрятся гармонично.

«Какой красивый и высокий»; «Оля, бери»; «Какая романтика»; «Как тут можно отказать?»; «Гены хорошие! Соглашайся», — написали пользователи.

Бузова призналась, что время от времени задумывается о перспективе возобновления романтических отношений с бывшим молодым человеком, с которым они остались хорошими друзьями. По словам артистки, речь идет о мужчине по имени Тимофей.