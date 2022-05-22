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Синоптик предупредила о возвращении дождей в Москву на следующей неделе

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптик предупредила о возвращении дождей в Москву на следующей неделе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дождливая погода вернется в Москву в четверг-пятницу, 26–27 мая. Ее определит надвигающийся циклон, после его ухода дневная температура повысится примерно до 20 градусов. Об интенсивности осадков в последнюю неделю месяца пока говорить сложно. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптика рассказала, что в воскресенье, 22 мая, атмосферное давление немного снизится. Прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ночная температура в Москве будет плюс три-четыре градуса, а днем 14-16 градусов тепла.

Позднякова добавила, что в понедельник, 23 мая, дневная температура ожидается на уровне плюс 14-16 градусов, передает портал NEWS.ru.

Синоптик Марина Макарова пообещала москвичам потепление на следующей неделе. Оно начнется со вторника, 24 мая. К четвергу, 26 мая, температура днем будет подниматься до плюс 23 градусов.

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