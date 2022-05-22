Постпред Крыма заявил, что Украина не сохранится в нынешних границах

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Территория Украины может не сохраниться в действующих границах. Такое мнение выразил в воскресенье, 22 мая, постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

— Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина, — сказал он.

Постпред добавил, что страна могла бы существовать в старом формате в виде федеративного государства. На Украине могли сохраниться права национальных общин. Это особенно коснулось бы русского народа, чьи языковые права закреплены в десятой статье украинской конституции.

Однако, по словам Мурадова, эти принципы были нарушены, и государство оказалось нежизнеспособным, передает РИА Новости.

До этого Георгий Мурадов заявил, что регионы Украины, освобожденные от националистов, должны принять решение о выходе из состава страны. По его словам, подобный путь прошел и Крым.

11 мая постоянный представитель Крыма выразил мнение, что освобожденные территории в южной части Украины должны стать еще одним российским регионом. По словам Мурадова, это является волей местного населения.