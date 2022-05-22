Сервис Russpass составил маршруты по Нижнему Новгороду

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Сервис Russpass составил подборку авторских маршрутов по Нижнему Новгороду. С их помощью можно ближе познакомиться с городом. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Маршрут «Гении, классики, бунтари: знакомство с художественными музеями Нижнего Новгорода» подойдет для желающих познакомиться с искусством города. Он проходит через центр современного искусства «Арсенал» и различные экспозиции с работами художников.

Для поездки с детьми подойдет маршрут «Вместе весело шагать: прогулка по Нижнему Новгороду для всей семьи». В нем собраны всех необходимые развлечения: парки аттракционов, планетарии, зоопарки и музеи.

Не забыли и про фанатов фотографии. На сервисе представлен маршрут, где собраны различные достопримечательности, на фоне которых получатся эффектные кадры.

Помимо этого, на Russpass есть возможность забронировать номер в отеле в Нижнем Новгороде. Для этого необходимо перейти в раздел «Отели», передает официальный сайт мэра Москвы.

13 мая на сервисе Russpass появился обзор садов России, где цветет сирень. В подборку вошли пять городов, где можно посетить сирингарии.