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Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме

Евгений Белоусов
В мире
Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет на следующей неделе в Бишкеке. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что глава государства присоединится к экономическому форуму по видеосвязи. Как ожидается, на мероприятии также выступят президенты Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Кроме того, запланировано присутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

В апреле Путин заявил, что планы противников России удушить страну санкциями провалились — российская экономика сумела выстоять перед ними. Он отметил, что оппоненты давно вели экономическую войну против России и вводили все больше санкций, однако это не сработало и Россия не посыпалась под ударом санкций.

20 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции могут действовать на протяжении десятков лет. Однако он добавил, что это даже не связано с российской спецоперацией на Украине.

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