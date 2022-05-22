В Минэкономики Германии предложили ликвидировать газовую сеть

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В Германии планируют ликвидировать газораспределительную сеть в стране в рамках декарбонизации и перехода на экологически чистую энергетику. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник.

— Конечно, к 2045 году газа в сетях уже не будет, — передает газета слова статс-секретаря Министерства экономики Патрика Грайхена.

Именно он попросил представителей коммунальных служб спланировать демонтаж. Первоначальный план по использованию сетей для транспортировки зеленого водорода Грайхен назвал настоящей мечтой.

Однако не все поддержали инициативу статс-секретаря Минэкономики. Так, глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг счел такую идею нецелесообразной. По его словам, это только обесценит многомиллиардную инфраструктуру, передает РИА Новости.

16 мая информагентство Bloomberg со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Германия откажется от импорта российской нефти до конца нынешнего года, даже в случае, если ЕС не достигнет согласия по данному вопросу в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

До этого глава промышленного союза ФРГ Зигфрид Русвурм призвал немецкие власти при обсуждении антироссийских санкций исходить из того, что при нехватке объемов, которые поставляет Россия, газ бы перестал поступать в конечные разветвления газопроводной системы страны.