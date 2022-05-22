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Мясников предупредил об опасности долгих разговоров по телефону

Евгений Белоусов
Общество
Мясников предупредил об опасности долгих разговоров по телефону
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Долгие разговоры по мобильному телефону способны оказывать крайне негативное влияние на здоровье, для разговоров следует использовать наушники. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

— Пользуясь наушниками, мы источник излучения не прикладываем непосредственно к мозгу. Все, что заходит в ухо, наш мозг разъедает, — объяснил специалист.

По мнению врача, мобильные телефоны просто не созданы для длительных разговоров. Он рекомендует использовать их исключительно для отправки коротких сообщений. Кроме того, в особенности ограничить использование мобильных телефонов для звонков следует детям, передает слова Мясникова ФАН.

Также Мясников предупредил о неочевидном симптоме, который может указывать на инфаркт. По его словам, жжение в верхней части живота является признаком сердечного приступа.

Он отметил, что инфаркт часто можно спутать с такими недугами как язва, панкреатит или изжога. Происходит это из-за того, что одним из признаков сердечного приступа является жжение в верхней части живота.

Врач объяснил, что часто инфаркт может быть «немым», то есть не имеющим явных признаков. Он рассказал, что в группу риска входят гипертоники, курильщики, люди с высоким уровнем холестерина и сахара и имеющие лишний вес.

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