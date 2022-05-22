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«Обрушение стратегии»: кто пострадает из-за ухода китайских компаний из проекта «Арктик СПГ — 2»

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Обрушение стратегии»: кто пострадает из-за ухода китайских компаний из проекта «Арктик СПГ — 2»
Фото: shutterstock

Пять китайских компаний могут выйти из проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2». Это связано с отсутствием поставок оборудования из Европы, которое они используют для сборки СПГ-модулей. Приостановка проекта почти не скажется на бюджете России, так как он принадлежит частной компании «Новатэк». Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Проект «Арктик СПГ — 2» важен для страны с точки зрения имиджа, отмечает собеседник «ВМ». Россия ранее заявляла о своих намерениях стать одним из мировых лидеров по производству сжиженного газа. Для этого, в частности, создавались благоприятные налоговые условия для частных компаний, в том числе и для «Новатэка» — крупнейшего в стране производителя СПГ.

По словам эксперта, в России нет своих технологий по строительству крупнотоннажных СПГ-заводов. Оборудование для таких заводов поставляется из Евросоюза (ЕС) и США, затем из него собираются модули уже на верфях в Китае. Из-за санкций поставки оборудования остановлены. Таким образом, китайским подрядчикам — Bomesc Offshore Engineering, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan — попросту не из чего собирать модули.

— Для бюджета страны каких-то существенных потерь не будет, потому что все-таки проект частный, — говорит Юшков. — А вот для компании «Новатэк» это, конечно, обрушение всей стратегии. Дело в том, что последние годы «Новатэк» выстраивал свою стратегию, ориентируясь только на крупные СПГ-проекты. Компания планировала создать на Ямале и Гыданском полуострове целый кластер заводов по производству сжиженного газа. В него входили бы уже построенный «Ямал СПГ», а также три очереди «Арктик СПГ» и «Обский СПГ». Теперь же «Новатэку» нужно перестраиваться.

На этой неделе стало известно, что Евросоюз разработал план по покупке газа из России. О том, сработает ли новый план Европы по оплате российского газа, — в материале «ВМ».

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