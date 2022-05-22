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В Австрии сообщили о заморозке активов бизнесменов из России на 254 миллиона евро

Евгений Белоусов
В мире
В Австрии сообщили о заморозке активов бизнесменов из России на 254 миллиона евро
Фото: shutterstock

Австрийские власти заморозили 254 миллиона евро средств, которые принадлежали крупным бизнесменам из России. Об этом в воскресенье, 22 мая, со ссылкой на ведомство федерального канцлера сообщило Австрийское агентство печати.

Всего были заморожены средства на 97 счетах. Контролем и заморозкой средств российских бизнесменов занимается рабочая группа под руководством Управления госбезопасности и разведки при МВД республики, передает ТАСС.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил изучить вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов для восстановления Украины. По его словам, проблема финансирования восстановления Украины является одним из ключевых политических вопросов.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что такая инициатива со стороны Борреля является просто незаконной. Он добавил, что принятие таких решений не только подорвет какое-либо доверие к странам Запада, но и ударит по самим европейцам.

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