Около 1,5 тысячи открыток из Москвы отправили на акции «Передай космический привет!»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

Посетители московского Музея космонавтики отправили 1,5 тысячи открыток на акции «Передай космический привет!», которая прошла в рамках «Ночи в музее». Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Всего для акции музей подготовил 2,5 тысячи эксклюзивных открыток. За три часа было отправлено более 1,5 тысячи открыток, одну тысячу посетители забрали с собой как памятный космический сувенир, — говорится в сообщении.

Уточняется, что посетители отправили открытки в более чем 50 городов России. Среди них, в том числе, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Омск, Самара, Саратов, Томск, Челябинск, а также другие страны: Белоруссия, Германия, Дания, Казахстан и Китай, передает ТАСС.

Также сообщалось, что почти четыре тысячи человек посетили филиал Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») во время акции «Ночь музеев» 21 мая.

Акция «Ночь в музее» состоялась 21 мая. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что в честь события в Москве прошло более 230 мероприятий. Участников акции ждали концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству.