«В пух и прах разгромили»: Кадыров рассказал об успехах бойцов из Чечни в ЛНР

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Чеченские бойцы успешно продвигаются по территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Несмотря на ожесточенное сопротивление, продвижение наших бойцов идет успешно. Это наглядно видно на примере населенных пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля, — сказал политик.

Он подчеркнул, что в настоящее время в ЛНР направлены самые боеспособные и эффективные бойцы. Поэтому, утверждает глава Чечни, их победа является только вопросом времени. Кадыров также пожелал солдатам в Telegram-канале «скорой и блистательной победы».

До этого глава Чечни заявил, что в России не нужно объявлять мобилизацию, так как россияне сами сплотятся вокруг президента Владимира Путина.

Заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот рассказал, что украинские националисты из батальона «Азов», отступая из Мариуполя к заводу «Азовсталь», уничтожали по дороге жилые дома вместе с жильцами внутри.

По словам заместителя командира, жители Мариуполя, возвращающиеся сейчас в родные квартиры, находят там погибших от рук националистов родственников.