Кадыров призвал россиян мобилизоваться самостоятельно ради защиты страны

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России не нужно объявлять мобилизацию, так как россияне сами сплотятся вокруг президента Владимира Путина. Об этом он сказал в среду, 18 мая.

— Никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизироваться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства, — цитирует Кадырова РИА Новости.

11 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что планов вводить на территории Российской Федерации военное положение нет.

В свою очередь 5 мая заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о том, что в России могут ввести военное положение, не соответствует действительности. По его словам, данные слухи появляются «за океаном», в то время как российская армия продолжает проводить спецоперацию на Украине в соответствии с планом.

Информацию подтвердил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, планов по мобилизации населения в России нет.