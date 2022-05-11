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Песков заявил, что в России не планируется вводить военное положение

Анастасия Колоскова
Общество
Песков заявил, что в России не планируется вводить военное положение
Фото: Администрация президента РФ

Планов вводить на территории Российской Федерации военное положение нет. Об этом в среду, 11 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, этого в планах нет, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос, есть ли у Кремля планы ввести в России или на территории ее отдельных регионов военное положение в связи с ситуацией на Украине.

5 мая заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о том, что в России могут ввести военное положение, не соответствует действительности. По его словам, данные слухи появляются «за океаном», в то время как российская армия продолжает проводить спецоперацию на Украине в соответствии с планом.

В этот же день спикер Государственной думы Вячеслав Володин подтвердил, что планов по мобилизации населения в России нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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