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Володин заявил об отсутствии планов по мобилизации населения в России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Володин заявил об отсутствии планов по мобилизации населения в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Планов по мобилизации населения в России нет, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 5 мая.

— Нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу, — подчеркнул председатель нижней палаты парламента в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

В этот же день заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о том, что в России могут ввести военное положение, не соответствует действительности. По его словам, данные слухи появляются «за океаном», в то время как российская армия продолжает проводить спецоперацию на Украине в соответствии с планом.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи об объявлении мобилизации в День Победы, 9 Мая, являются полной «чушью и неправдой». До этого в западных СМИ появилась информация, что российские власти планируют объявить мобилизацию в День Победы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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