В Норвегии ответили польскому премьеру на требование «поделиться сверхприбылью»

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Экономика Норвегии пострадала от энергетического кризиса не меньше других государств, поэтому Осло не должен делиться своими доходами от продажи сырья с Варшавой. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил государственный секретарь в МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

Он подтвердил, что в результате российской спецоперации на Украине доходы скандинавской страны от продажи нефти действительно увеличились, однако заметил, что стоимость норвежского фонда соизмеримо упала. Петерссон заявил, что энергетический кризис повлиял на население страны не меньше, чем на другие европейские государства, пишет Газета.ру.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий потребовал от Осло делиться «сверхприбылью», полученной на фоне повышения цен на энергоресурсы. По словам главы кабмина Польши, «это не нормально и несправедливо», что европейские страны вынуждены платить норвежским властям «гигантские деньги» за природные ресурсы.

Он подчеркнул, что Норвегия должна «немедленно поделиться» своей прибылью от продажи энергоносителей, оценив дополнительный доход в сложившихся сейчас условиях роста цен. Однако такую позицию польского премьера не разделили остальные политики.