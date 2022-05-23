Российские молочники опасаются срыва поставок импортной закваски

сметана

Российские производители кисломолочной продукции столкнулись с трудностями при приобретении закваски у иностранных поставщиков. В настоящее время поток поставок ограничен ввиду санкций, говорится в письме члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского на имя министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Закваска является основой для творога и сметаны. Компании ввозят в Россию 80 процентов сырья из Болгарии, Дании, Италии и других стран. Ввиду рестрикций иностранные контрагенты не всегда соглашаются поставлять продукцию в РФ, учитывая валютные и общие внешнеэкономические аспекты.

В России есть запасы, которых хватит максимум на полгода. Также в стране есть заводы, производящие такую закваску, однако если их мощностей не хватит, речь может идти о серьезных рисках для отрасли, говорится в документе.

Российские молочники просят выделить для этой сферы дополнительную господдержку, однако не уточняют, о какой конкретно сумме может идти речь, пишет газета «Известия».

Лисовский попросил главу Минсельхоза РФ рассмотреть подобную возможность для российских компаний, чтобы они постепенно перешли на отечественное сырье и оборудование.

В минувший четверг, 19 мая, специалисты Роскачества выяснили, что в девяти российских регионах производится молоко с растительными жирами.