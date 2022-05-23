Еврокомиссия удержала 100 млн евро из-за невыполнения Польшей решения суда

Фото: Unsplash

Руководство Европейской комиссии (ЕК) удержало 100 миллионов евро из причитающихся Польше денег из-за отказа властей этой страны выполнять решение суда ЕС, сообщил в понедельник, 23 мая, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

В интервью одному из бельгийских телеканалов представитель ЕК рассказал, что Варшава обязана выплатить по одному миллиону евро каждый день из-за невыполнения решения суда Евросоюза, пишет РИА Новости.

— Эта сумма уже выросла до 160 миллионов евро, больше 100 миллионов были удержаны, — подчеркнул еврокомиссар.

Накануне Суд Евросоюза на территории Люксембурга обязал Польшу выплачивать по миллиону евро в сутки в пользу комиссии в качестве штрафных санкций за невыполнение принятого ранее судом решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий потребовал от Норвегии делиться «сверхприбылью», полученной на фоне повышения цен на энергоресурсы.

Госсекретарь МИД Норвегии в ответ на это заявил, что экономика скандинавской страны пострадала от энергетического кризиса не меньше других государств, поэтому Осло не должен делиться своими доходами от продажи сырья с Варшавой.