Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря

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Азовское море перешло в статус моря совместного использования Вооруженных сил России и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил постпред Крыма при президенте, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

— Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю, — сообщил он.

По слова Мурадова, ВСУ потеряют выход к водам Азовского моря, так как Херсонская область и южная часть Запорожской области были освобождены российской армией, передает РИА Новости.

20 мая глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего за период с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, которые были заблокированы на территории завода.

21 мая стало известно, что шесть украинских боевиков погибли на территории предприятия «Азовсталь» при попытке взорвать склады с боеприпасами, после того как большая часть военных покинула завод и сдалась в плен российской армии.