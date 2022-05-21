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Шесть военных ВСУ погибли на заводе «Азовсталь», пытаясь взорвать склады

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шесть военных ВСУ погибли на заводе «Азовсталь», пытаясь взорвать склады
Фото: shutterstock

Шесть украинских военных погибли на территории завода «Азовсталь» при попытке взорвать склады с боеприпасами, после того как большая часть покинула предприятие и сложила оружие. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— После того как вышла основная часть, кто-то отдал команду взорвать склады боеприпасов. Но это было сделано наспех, команда была отдана очень криво. В итоге шесть человек погибли сразу, еще четверо получили ранения достаточно серьезные, — рассказал он в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Фашистские татуировки нашли у сдавшихся на «Азовстали» боевиков. Так, например, у одного из националистов на руке была татуировка с изображением Гитлера, у другого солдата — цитата фюрера.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что более 1900 украинских боевиков, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен российской армии.

При этом Вооруженным силам РФ удалось спасти 177 мирных граждан, включая 85 женщин и 47 детей. Специалисты оказали им необходимую помощь.

16 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненые украинские военные доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики для оказания им всей необходимой помощи.

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