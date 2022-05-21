Фашистские татуировки нашли у сдавшихся на «Азовстали» боевиков

Фото: depositphotos

Минобороны России опубликовало кадры сдачи украинских боевиков нацформирования «Азов», которые были заблокированы на заводе «Азовсталь». Видеоролик появился в Telegram-канале ведомства в субботу, 21 мая.

На кадрах видно, как российские солдаты осматривают боевиков. У многих из них во время проверки были обнаружены татуировки с фашистской символикой.

Так, например, у одного из националистов на руке была татуировка с изображением Гитлера, у другого солдата — цитата фюрера.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что более 1900 украинских боевиков, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен российской армии.

При этом Вооруженным силам РФ удалось спасти 177 мирных граждан, включая 85 женщин и 47 детей. Специалисты оказали им всю необходимую помощь.

16 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненые украинские военные доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.