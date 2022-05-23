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Эксперты перечислили вакансии с самыми большими зарплатами для студентов в столице

Ирина Игнатенко
Город
Эксперты перечислили вакансии с самыми большими зарплатами для студентов в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Медианная зарплата для студентов и соискателей без опыта работы в апреле и мае 2022 года в России составляет 35 тысяч рублей. В столице этот показатель выше, он достигает отметки 57,6 тысячи рублей. При этом на некоторых позициях можно заработать еще больше, сообщили РИАМО в сервисе «Авито Работа».

В столице для людей без опыта представлен ряд вакансий, зарплата на которых может существенно отличаться. Так, медианный заработок мерчендайзеров составляет примерно тридцать тысяч рублей, продавцов-консультантов — примерно 47 тысяч рублей.

Больше можно получить на позиции пекаря и официанта — в районе 60 000 рублей.

Также молодые люди часто выбирают позицию курьера — здесь можно заработать около 80 000 рублей. Кроме того, в столице доступны вакансии комплектовщиков. Медианная зарплата на данной должности достигает 90 тысяч рублей.

Около 92 процентов выпускников вузов и колледжей без опыта работы трудоустроились благодаря помощи центра «Моя работа». Об этом в среду, 18 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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