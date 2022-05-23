Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Парень изнасиловал девушку после первого свидания в центре Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Парень изнасиловал девушку после первого свидания в центре Москвы
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Пятницкая улица Карта всех событий

Суд арестовал молодого человека, изнасиловавшего знакомую. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, все произошло 8 мая на Пятницкой улице. 19-летний молодой человек стал угрожать девушке, а затем изнасиловал ее.

С пострадавшей насильник познакомился накануне.

Злоумышленника задержали и предъявили обвинение по двум статьям: «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера». На допросе он полностью признал вину.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Несколькими днями ранее сообщалось, что мужчина избил знакомую, изнасиловал ее и сбежал через окно девятого этажа в доме на Пятницком шоссе.

Аресты изнасилование Следственный комитет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте