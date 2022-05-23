Парень изнасиловал девушку после первого свидания в центре Москвы

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Россия, Москва, Пятницкая улица Карта всех событий

Суд арестовал молодого человека, изнасиловавшего знакомую. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, все произошло 8 мая на Пятницкой улице. 19-летний молодой человек стал угрожать девушке, а затем изнасиловал ее.

С пострадавшей насильник познакомился накануне.

Злоумышленника задержали и предъявили обвинение по двум статьям: «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера». На допросе он полностью признал вину.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Несколькими днями ранее сообщалось, что мужчина избил знакомую, изнасиловал ее и сбежал через окно девятого этажа в доме на Пятницком шоссе.