СМИ: Центробанк России возобновил покупку валюты для сдерживания курса рубля

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Центральный банк России (ЦБ) вернулся к практике закупки иностранной валюты. Это необходимо для контроля укрепления рубля. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил источник, близкий к правительству и регулятору.

Отмечается, что валюта покупается банком не напрямую. Закупкой занимаются другие участники финансового рынка. Подробности операций и названия организаций источник не привел.

По словам источника, ЦБ начал покупку валюты из-за отсутствия спроса на нее, который можно сопоставить с экспортной выручкой, передают «Ведомости».

До этого стало известно, что Центробанк России принял решение отменить запрет на короткие продажи акций и покупку валюты «с плечом» с 1 июня 2022 года. Отмечается, что будет уменьшен размер «кредитного плеча».

19 мая сообщалось, что российские банки смогут продавать гражданам любую наличную иностранную валюту с 20 мая, кроме долларов и евро. Уточняется, что ранее такие ограничения распространялись и на все остальные зарубежные валюты.