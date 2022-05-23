Песков назвал позицию Польши в отношении России «оголтелой»

Фото: Администрация президента РФ

Позиция Польши в отношении России является оголтелой и «на уровне сумасшествия». Такое мнение в понедельник, 23 мая, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

23 мая правительство Польши сообщило, что разрывает соглашение на поставку газа из России, не дожидаясь его завершения в конце 2022 года. Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Наимский. Он напомнил, что соглашение о поставках, которое разрывается решением польских властей, было подписано с РФ в 1993 году.

Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Норвегии поделиться с Украиной прибылью от экспорта нефти и газа. Он подчеркнул, что Норвегия должна «немедленно поделиться» своей прибылью от продажи энергоносителей, оценив дополнительный доход в сложившихся сейчас условиях роста цен.