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«Супернеприятно»: Валя Карнавал впервые прокомментировала ссору с Ларисой Долиной

Анастасия Колоскова
Общество
«Супернеприятно»: Валя Карнавал впервые прокомментировала ссору с Ларисой Долиной
Фото: Скриншот YouTube

Звезда TikTok Валя Карнавал впервые высказалась относительно их конфликта с Ларисой Долиной. Своими впечатлениями она поделилась в эфире программы «Звезды в Африке».

— Когда человеку говорят в лоб такие вещи, то первое, что возникает, — это неприязнь, агрессия. Единственное, что я чувствовала в этот момент, — это что мне супернеприятно находиться на интервью, что я очень хочу домой в свою кровать, — рассказала блогерша.

При этом Карнавал признала, что в словах народной артистки РФ есть доля правды. Однако она убеждена, что критиковать непрофессиональных артистов не имеет права никто, даже учителя по вокалу.

Карнавал попала в скандальную ситуацию в начале апреля, когда вместе с Ларисой Долиной принимала участие в шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Диалог между знаменитостями сразу не заладился. В эфире блогерша заявила, что артисту не нужен талант, чтобы успешно выступать на сцене. Такое мнение, вероятно, задело Долину. Она в резкой форме раскритиковала позицию своей визави. Галкин пытался сдержать накал страстей, однако Долина грозилась покинуть студию.

После инцидента поклонники тиктокерши раскритиковали народную артистку в Сети.

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