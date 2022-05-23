Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат МГД Артемьев: Обновление парка наземного транспорта столицы ориентировано на отечественного производителя

Араз Салехов
Город
Депутат МГД Артемьев: Обновление парка наземного транспорта столицы ориентировано на отечественного производителя
Фото: АГН Москва

Столичные власти в рамках обновления парка наземного транспорта будут строго ориентироваться на отечественного производителя. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

— Проводимая уже десятилетие замена парка общественного транспорта в Москве строго ориентирована на отечественного производителя. Эта стратегия оправдала себя в долгосрочной перспективе: только отечественные производители могли обеспечивать запросы многомиллионного города на новые электробусы, трамваи и вагоны. Только наши местные производства могли гибко реагировать на те требования, которые возникали в процессе эксплуатации техники в условиях Москвы, — отметил он.

При этом депутат добавил, что столица до сих пор остается крупным заказчиком для отечественных предприятий. Так, город за десять лет приобрел порядка 11 тысяч единиц наземного транспорта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, парламентарий уверен в высоком уровне востребованности электробусов большой вместимости среди пассажиров. По его словам, новый электробус-гармошка обладает большей вместимостью и имеет хороший энергозапас, который позволяет проехать на одном заряде около 90 километров.

Транспорт Мосгордума Олег Артемьев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте