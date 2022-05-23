Депутат МГД Артемьев: Обновление парка наземного транспорта столицы ориентировано на отечественного производителя

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Столичные власти в рамках обновления парка наземного транспорта будут строго ориентироваться на отечественного производителя. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

— Проводимая уже десятилетие замена парка общественного транспорта в Москве строго ориентирована на отечественного производителя. Эта стратегия оправдала себя в долгосрочной перспективе: только отечественные производители могли обеспечивать запросы многомиллионного города на новые электробусы, трамваи и вагоны. Только наши местные производства могли гибко реагировать на те требования, которые возникали в процессе эксплуатации техники в условиях Москвы, — отметил он.

При этом депутат добавил, что столица до сих пор остается крупным заказчиком для отечественных предприятий. Так, город за десять лет приобрел порядка 11 тысяч единиц наземного транспорта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, парламентарий уверен в высоком уровне востребованности электробусов большой вместимости среди пассажиров. По его словам, новый электробус-гармошка обладает большей вместимостью и имеет хороший энергозапас, который позволяет проехать на одном заряде около 90 километров.