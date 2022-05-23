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В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян

Евгений Белоусов
Общество
В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России есть необходимая иммунная прослойка для купирования распространения обезьяньей оспы. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания, — подчеркнули в пресс-службе.

По данным Роспотребнадзора, вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян. Именно благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян, говорится в сообщении.

Симптомы, лечение, способы передачи инфекции, — все, что важно знать об оспе обезьян, читайте в материале «Вечерней Москвы».

20 мая ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

22 мая Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заболевшим ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.

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