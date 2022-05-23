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В Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля достигло пика

Евгений Белоусов
Экономика
В Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля достигло пика
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Укрепление рубля в настоящее время достигло пиковых значений. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

— Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России, — говорится в сообщении.

Благодаря этому, уточнили в министерстве, укрепление национальной валюты в России находится на пиковых уровнях, передает РБК.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова прокомментировала снижение курса американской и европейской валюты. По ее словам, для укрепления рубля есть несколько причин: отмена бюджетного правила, низкий спрос населения на валюту и сохраняющиеся высокие цены на нефть.

Кроме того, снижение курсов валют может быть связано с начинающимся налоговым периодом, когда экспортеры продают валюту, а также с тем, что вопрос о нефтяном эмбарго Евросоюза в отношении России отложен.

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