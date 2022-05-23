Специалист перечислил меры профилактики заражения оспой обезьян

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Для профилактики обезьяньей оспы нужно чаще мыть руки и менять постельное белье, а носить маски и перчатки для этого необязательно. Об этом в пятницу, 23 мая, заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Он отметил, что большой процент россиян привит от оспы. Риск завоза обезьяньей оспы в несколько раз ниже обычного, добавил специалист.

Эта болезнь чаще всего встречается в Центральной и Западной Африке, она передается воздушно-капельным путем. В последний раз ее вспышка была зафиксирована в 2017 году, тогда пострадали около 200 граждан различных стран.

Недавно о новом случае заражения заявили в Шотландии. На сегодняшний день больные выявлены более чем в 10 странах мира, а 15 процентов случаев заканчиваются смертью, говорится в сообщении ФАН.

Симптомы, лечение, способы передачи инфекции — обо всем, что важно знать об оспе обезьян, читайте в материале «Вечерней Москвы».

20 мая ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

22 мая Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заболевшим ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.