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В Госдуме заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Украины и Польши

Евгений Белоусов
В мире
В Госдуме заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Украины и Польши
Фото: Пресс-служба Госдумы

Действия Польши и Украины, в частности их новое соглашение об упрощении пересечения общих границ, доказывают планы Варшавы по принятию в свой состав территорий Украины. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

— Мы предупреждаем, что это очень опасная кампания с использованием Зеленского и Польши, что может привести к прямому столкновению войск НАТО с Россией, поскольку Польша является членом альянса, — сказал парламентарий.

По его словам, все теоретические планы Польши о принятии в свой состав части Украины сейчас начинают воплощаться в реальности, передает РИА Новости.

До этого представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус граждан Польши на территории страны.

6 мая зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Польша хочет вернуть себе «исторические земли» на территории Украины, прикрываясь агрессивной антироссийской политикой и лживыми заявлениями об общем счастье с республикой. Он отметил, что в День национальной конституции Польши глава государства Анджей Дуда официально заявил о территориальных претензиях к Украине.

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