Минфин снизил требование по продаже валютной выручки до 50 процентов

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Минфин снизил требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50 процентов. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня в Минфине России подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80 процентов до 50 процентов, — говорится в сообщении.

На это решение повлияли стабилизация курса рубля и достижение достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке, отмечается на сайте Минфина.

23 мая в пресс-службе Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля в настоящее время достигло пиковых значений. В ведомстве отметили, что импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.