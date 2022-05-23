Мужчина похитил принадлежности для маникюра на 14 тысяч рублей

Фото: Pexels

Злоумышленник украл дорогостоящие инструменты для маникюра. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

В полицию обратилась 26-летняя девушка с заявлением о краже. Она рассказала, что забыла сумку, в которой находились маникюрный аппарат, лаки и настольная лампа, а когда вспомнила, на месте вещей уже не было.

Общая сумма ущерба составила 14 500 рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний мужчина, который сознался в содеянном и вернул украденные вещи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

До этого сообщалось, что мошенница украла у пенсионера более 350 тысяч рублей, используя приложение удаленного доступа.