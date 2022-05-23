Злоумышленница обокрала пенсионера через приложение удаленного доступа

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Злоумышленница похитила у пенсионера крупную сумму денег через приложение удаленного доступа. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 22 мая в отдел полиции обратился гражданин 1940 года рождения с заявлением о краже.

Выяснилось, что с января по май текущего года пожилому мужчине периодически звонила неизвестная. Женщина представлялась сотрудницей банка и рассказывала про предоставление выгодной процентной ставки по вкладу.

Затем она убедила его установить приложение удаленного доступа, якобы для удобства управления финансами. Таким образом с банковского счета потерпевшего было похищено 372 тысячи рублей.

О двух транзакциях по списанию суммы пенсионер узнал, когда обратился в отделение банка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

20 мая еще одна столичная пенсионерка стала жертвой телефонной аферы — незнакомка сообщила ей о «смертельном диагнозе» и выманила более 700 тысяч рублей.