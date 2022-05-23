Эксперт раскрыл, на сколько женщины получают меньше мужчин

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Финансовый разрыв между зарплатами мужчин и женщин намного меньше, чем принято считать. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал PR-менеджер HeadHunter Александр Джабаров.

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, женщины получают за работу меньше на 28 процентов. Эксперт уточнил, что по анализу вакансий, на которые приглашают мужчин и женщин, отличие в их заработной плате значительно меньше — от 5 до 15 процентов.

— Несколько лет назад женщинам было практически невозможно устроиться работать в некоторые отрасли, не говоря уже о том, чтобы занимать в них руководящие посты. Потом разрыв в зарплатах, например, у руководителей разных полов, действительно, имел колоссальные значения. Однако в наши дни мужчина и женщина — это полноправные игроки профессионального рынка, и ни о какой дискриминации по половому признаку не может идти речи, — констатировал руководитель пресс-службы HeadHunter.

Также он рассказал «ВМ», что мотивирует мужчин и женщин работать.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев объяснил, как добиться положенной индексации заработной платы. По его словам, бюджетные организации и частные предприятия обязаны проводить индексацию зарплат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.