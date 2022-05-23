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Движение на участке Замоскворецкой ветки метро приостановили из-за человека на путях

Лейла Алиева
Происшествия
Движение на участке Замоскворецкой ветки метро приостановили из-за человека на путях
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Алма-Атинская Карта всех событий

На участке Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 23 мая.

Изменения затронули промежуток между станциями «Алма-Атинская» и «Автозаводская», отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

14 мая из-за человека на пути было приостановлено движение на Кольцевой линии московского метро по часовой стрелке. Через несколько минут после произошедшего дептранс сообщил, что движение поездов было восстановлено и вводится в соответствие с графиком.

Также стало известно, что на «Текстильщиках» появится новый крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Отмечается, что благодаря этому на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненкой линии метро станет свободнее на 20 процентов. При этом южные участки фиолетовой и салатовой линий разгрузятся также до 20 процентов.

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