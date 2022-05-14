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Движение на Кольцевой линии метро приостановлено из-за человека на путях

Евгений Белоусов
Егор Провоторов
Происшествия
Движение на Кольцевой линии метро приостановлено из-за человека на путях
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На Кольцевой линии московского метро по часовой стрелке нет движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 14 мая.

Спустя несколько минут после инцидента в столичном Дептрансе сообщили, что движение поездов было восстановлено и вводится в соответствие с графиком. Соответствующее сообщение появилось на официальном Telegram-канале ведомства «Дептранс. Оперативно».

Днем в субботу также появилась информация, что трамвайный маршрут № 7 задерживается на улице Палиха из-за дорожного инцидента на путях.

До этого стало известно, что местный проезд от первой улицы Бухвостова до Краснобогатырской улицы будет перекрыт 15 мая с 09:00 до 15:00 в связи с проведением «Пасхальной весны».

В минувший вторник, 10 мая, интервалы движения поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии метро были временно увеличены. Причиной тому также стало появление человека на путях.

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