Тематические билеты появились в метро к 11-летию «Организатора перевозок»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Новые тематические билеты появились в столичном метро к 11-летию «Организатора перевозок». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 23 мая.

— 400 тысяч ярких билетов с нашими контролерами на 1–2 поездки ждут вас во всех кассах и автоматах в метро. Уже 11 лет специалисты «Организатора перевозок» делают ваши поездки по Москве комфортными и безопасными, — передает Telegram-канал «Дептранс. Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что более 80 тысяч пассажиров используют систему Face Pay для оплаты проезда в столичном метро. Он также отметил, что для жителей столицы в свободном доступе останется оплата посредством карты «Тройка», банковской карты, которую можно внести в приложение «Московский транспорт».

Кроме того, стало известно, что в апреле 2022 года свыше 32,5 миллиона поездок совершили пассажиры автобусов АО «Мострансавто». Отмечается, что самым массовым сегментом в общем трафике стали поездки, зафиксированные с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича: более 16,5 миллиона трансакций.