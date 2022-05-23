Более 60 тысяч человек посетили выставку «Авангард: на телеге в XXI век»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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Выставку «Авангард: на телеге в XXI век», представленную в Музее русского импрессионизма с 3 февраля по 22 мая, посетили более 60 тысяч человек. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— За три с половиной месяца выставку «Авангард: на телеге в XXI век» и спецпроект «Искусство перевозки искусства» в Музее русского импрессионизма посетили 67 580 человек, — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что количество посетителей сильно увеличилось после снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19. В рамках выставки гостям показали более 100 произведений представителей русского авангарда из собраний Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, а также Слободского и Яранского краеведческих музеев, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что специальные мероприятия на ВДНХ, которые прошли в рамках акций «День исторического и культурного наследия» и «Ночь в музее», посетили более 110 тысяч человек.