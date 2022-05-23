Дептранс сообщил о восстановлении движения поездов на Замоскворецкой линии метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

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Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена удалось восстановить. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 23 мая.

— Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что из-за человека на путях на Замоскворецкой линии остановили движение поездов от станции «Алма-Атинской» до «Автозаводской».

22 мая сотрудники столичного метрополитена в преддверии лета провели генеральную уборку на всех станциях подземки и пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК). Отмечается, что промыто около 780 тысяч квадратных метров облицовки в вестибюлях и на станциях.

Также специалисты остеклили более 220 тысяч квадратных метров и очистили порядка 250 тысяч квадратных метров прилегающей территории.