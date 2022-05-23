Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вытекание воды на проезжую часть локализовали на Тверском бульваре

Лейла Алиева
Происшествия
Вытекание воды на проезжую часть локализовали на Тверском бульваре
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Тверской бульвар, 22 Карта всех событий

Специалисты локализовали утечку воды на проезжую часть около дома 22 на Тверском бульваре. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Весь объем воды приняла водосточная сеть. В настоящее время городские службы убирают территорию проезжей части и обследуют инженерные коммуникации, — говорится в сообщении.

Водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. При этом движение транспорта не ограничено, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что из-за течи на водоводе в центре Казани без воды остались более 90 домов. Отмечается, что отключение затронет 94 многоквартирных дома, 3 детских сада и 4 школы. Причины инцидента, порядок и сроки работ определяются.

ЖКХ Центральный административный округ (ЦАО) Вода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте