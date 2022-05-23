Вытекание воды на проезжую часть локализовали на Тверском бульваре

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Тверской бульвар, 22 Карта всех событий

Специалисты локализовали утечку воды на проезжую часть около дома 22 на Тверском бульваре. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Весь объем воды приняла водосточная сеть. В настоящее время городские службы убирают территорию проезжей части и обследуют инженерные коммуникации, — говорится в сообщении.

Водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. При этом движение транспорта не ограничено, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что из-за течи на водоводе в центре Казани без воды остались более 90 домов. Отмечается, что отключение затронет 94 многоквартирных дома, 3 детских сада и 4 школы. Причины инцидента, порядок и сроки работ определяются.