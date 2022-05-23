«Пожизненное действие»: иммунолог рассказала, кто защищен от оспы обезьян

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Люди старшего поколения, получившие прививку от натуральной оспы, частично защищены, в том числе и от оспы обезьян, так как вакцина имеет пожизненное действие. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-иммунолог Надежда Логина.

По словам эксперта, в последний раз жителей России прививали от оспы в 1979 году, уже с 1980 года эту вакцину убрали из национального календаря прививок. Таким образом, в течение последних 40 лет выросло целое поколение россиян, не имеющих защиты от этой болезни, пояснила Логина.

— Вообще нынешняя оспа обезьян, которую все обсуждают, имеет очень низкую трансмиссивность, то есть передается болезнь от человека к животному очень плохо, что исключает риск возникновения масштабных эпидемий. Что касается защиты от возможной угрозы: она имеется у людей старшего поколения, которые привиты от натуральной оспы. Действие вакцины пожизненное, следовательно, можно говорить о том, что старшее поколение частично защищено от обезьяньей оспы, — уточнила иммунолог.

По мнению врача, россиянам, получившим прививку от оспы, не нужно ревакцинироваться. Однако она подчеркнула, что на тематических медицинских сайтах и в профессиональной литературе уже есть сведения о том, что ведется разработка нового варианта вакцины конкретно от оспы обезьян. Логинова порекомендовала тем, кто хочет себя защитить от этой болезни, в перспективе вакцинироваться обновленным препаратом.