Чижов: Вступление Финляндии в НАТО ставит вопрос о статусе двух территорий

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Со вступлением Финляндии в НАТО возникает вопрос о статусе Аландских островов и Сайменского канала. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

— У меня сразу возникает вопрос в двух аспектах. Это статус Аландских островов, которые по международному договору имеют демилитаризованный статус. И вопрос о судьбе Сайменского канала, который был построен еще во времена Российской империи и связывает внутренние водные пути Финляндии (озера) с Финским заливом Балтийского моря, — сказал дипломат.

Чижов напомнил, что Россия фактически сдала в аренду Финляндии небольшую полосу земли вдоль этого канала и уход за последним — дело финской стороны, передает РИА Новости.

18 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия примет ответные меры в связи с решением Финляндии вступить в НАТО, однако для финского правительства это станет сюрпризом. По ее словам, подобные действия Североатлантического альянса ведут к развитию конфронтации двух сторон.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их возможными целями для армии России.